Ban bietet sich als Vermittler im Kaschmir-Konflikt an

Nach der gefährlichen Eskalation im Kaschmir-Konflikt hat sich UNO-Generalsekretär Ban Ki Moon als Vermittler angeboten. Ban stehe zur Verfügung, wenn dies von beiden Seiten akzeptiert werde, erklärte sein Sprecher in New York.

Er rief die Konfliktparteien zu „maximaler Zurückhaltung“ und zu „sofortigen Maßnahmen zur Deeskalation der Lage“ auf. Indien und Pakistan sollten ihre Streitigkeiten durch Dialog und Diplomatie lösen.

„Gefährlicher Moment für Region“

Die Spannungen zwischen den beiden Erzfeinden waren nach einem tödlichen Angriff auf ein indisches Militärlager stark gestiegen. Pakistans UNO-Botschafterin Maleeha Lodhi sprach bei einem Treffen mit Ban von einem „gefährlichen Moment für die Region“. Sie bat den UNO-Generalsekretär um eine „entschlossene Intervention“, um die Situation zu entschärfen.

Indien hatte am Donnerstag verkündet, in Kaschmir mehrere Stellungen der Rebellen auf der pakistanischen Seite der Demarkationslinie angegriffen zu haben. Obwohl es an der Grenze immer wieder Schusswechsel gibt, ist der Einsatz von Bodentruppen auf gegnerischem Gebiet selten. Indien reagierte damit auf einen Überfall von Rebellen auf einen indischen Militärstützpunkt in Kaschmir mit 18 Toten.

Indien evakuiert Dörfer

Nach dem Militäreinsatz auf pakistanischem Gebiet evakuierte Indien mehrere Dörfer entlang der Grenze aus Sorge vor Vergeltungsangriffen. Die Behörden im Norden Indiens teilten mit, sie würden Dörfer bis zu einer Entfernung von zehn Kilometern von der Grenze räumen. Allein im Bundesstaat Jammu und Kaschmir wurden laut Polizei 1.500 Dorfbewohner in Sicherheit gebracht.