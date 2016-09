Schittenhelm gegen „gscheite Zurufe“ für Mitterlehner

ÖVP-Frauenchefin Dorothea Schittenhelm lehnt „gscheite Zurufe“ aus der Partei für Obmann Reinhold Mitterlehner ab. Zu einer etwaigen Übernahme durch den jetzigen JVP-Chef Sebastian Kurz meinte sie im Gespräch mit der APA: „Alles hat seine Zeit.“ Mitterlehner nehme entsprechende Ablösegerüchte jedenfalls „gelassen und kühl“. Über den neuen Generalsekretär Werner Amon zeigte sie sich glücklich.

Schittenhelm ist „froh“, dass die ÖVP Mitterlehner an der Parteispitze habe, auch wenn es dieser oft nicht leicht habe. Der Obmann sei „korrekt und fachlich versiert“, er setze sich dafür ein, „dass in der Sache was weitergeht“. „Gscheite Zurufe“ hingegen seien überflüssig und würden nur „zehren“: „Das ist nicht sehr fein“. „Personalgeschichten“ lasse Mitterlehner aber ohnehin nicht an sich heran.

Kurz wiederum bezeichnete die Frauenchefin als „Naturtalent“ und „ausgezeichneten“ Außenminister: „Alles hat seine Zeit“, so Schittenhelm angesprochen auf Aussagen etwa vom steirischen Landesparteichef Hermann Schützenhöfer. Dieser hatte den JVP-Chef unlängst als „Trumpf-Ass“ der ÖVP bezeichnet.