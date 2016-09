Hurrikan „Matthew“ bedroht Karibik-Küste Kolumbiens

Hurrikan „Matthew“ hat an der Karibik-Küste Kolumbiens die höchste Alarmstufe ausgelöst. Ein 67-jähriger Mann starb, als er von einem Hochwasser führenden Fluss weggeschwemmt wurde, erklärte gestern (Ortszeit) der Gouverneur des Departements La Guajira, Jorge Velez.

Der Hurrikan, der in seinem Inneren Windgeschwindigkeiten von knapp 240 Stundenkilometern erreicht, bewegt sich auf die kolumbianische Küste zu, teilte das Hurrikanzentrum in Miami mit. Jedoch wird heute ein Schwenk nach Nordwesten in Richtung Jamaika erwartet.