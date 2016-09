ORF-Bestenliste im Oktober

Zum dritten Mal in Folge steht Sabine Grubers Kriegsreporter-Roman „Daldossi oder Das Leben des Augenblicks“ an der Spitze der Bestenliste, gefolgt von zwei Jungautorinnen, die sich in die erste Reihe der deutschen Gegenwartsliteratur geschrieben haben: Anna Weidenholzer ist mit ihrem Buch „Weshalb die Herren Seesterne tragen“, über einen Glücksforscher in der Alpenregion auf Platz zwei vertreten. Platz drei belegt „Oh Schimmi“, eine affenartige Verwandlungsgeschichte der mehrfach ausgezeichneten Schriftstellerin Teresa Präauer.

