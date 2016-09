Hurrikan „Matthew“ bedroht die Karibik

Ein Hurrikan der höchsten Kategorie bedroht die Karibik. Mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 260 Stundenkilometern könne der Wirbelsturm „Matthew“ der schlimmste Hurrikan seit 2007 werden, teilte das US-Hurrikan-Zentrum in der Nacht auf heute mit. Der Sturm, der gestern vor der Nordküste Kolumbiens und Venezuelas wütete, bewegt sich auf Jamaika, Haiti und Kuba zu.

„Matthew“ befand sich gestern Abend noch 125 Kilometer nordwestlich von Punta Gallinas an der Nordwestküste Kolumbiens und sollte nach Nordwesten weiterziehen. Vor allem Jamaika und der Süden Haitis müssen den Warnungen der US-Meteorologen zufolge am Wochenende mit sintflutartigen Regenfällen, lebensgefährlichen Überschwemmungen und Erdrutschen rechnen. An einigen Orten könnten mehr als 60 Zentimeter Regen fallen.

Auf fünfte Kategorie hochgestuft

Der Sturm wurde von der vierten in die fünfte Hurrikan-Kategorie hochgestuft. Zwar seien noch Schwankungen in der Intensität des Sturms möglich, es sei aber zu erwarten, dass „Matthew“ bis morgen ein „starker“ Hurrikan bleiben werde, teilte das US-Hurrikan-Zentrum mit.

Haiti bereitete sich auf heftigen Wind und Regen vor. Wie der Zivilschutz mitteilte, sollen vor allem die Bewohner südlicher Inseln ihre Häuser absichern und Wasser- und Lebensmittelvorräte anlegen. Auf Jamaika ordnete Ministerpräsident Andrew Holness die Einrichtung von Notunterkünften für rund 2.000 Menschen an. Am Montagabend oder Dienstagfrüh dürfte „Matthew“ dann Kuba erreichen.

Aber auch an den Küsten von Puerto Rico, Venezuela, Kolumbien und der Dominikanischen Republik sowie auf den Inseln Aruba, Bonaire und Curacao wurde vor Springfluten und gefährlichen Strömungen gewarnt.