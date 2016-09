Georgische Bischöfe boykottieren Papstmesse

Offizielle Vertreter der georgisch-orthodoxen Kirche sind heute der Papstmesse in der georgischen Hauptstadt Tiflis ferngeblieben. Anders als vorgesehen wohnte keine Delegation des Patriarchats dem Gottesdienst mit Franziskus bei.

Papst ruft Orthodoxe in Georgien zu Offenheit auf

Bei dem Gottesdienst in einem Fußballstadion in Tiflis rief Papst Franziskus zu Offenheit und Dialog auf. „Es tut nicht gut, sich an ein in sich geschlossenes kirchliches ,Mikroklima‘ zu gewöhnen“, sagte Franziskus.

