Bundesliga: Admira bündelt Kräfte gegen Schlusslicht

Admira will den Aufwärtstrend in der tipico-Bundesliga fortsetzen. Nach dem Erfolg gegen die Austria soll in der zehnten Runde heute gegen Schlusslicht Mattersburg der nächste Sieg her. Für Optimismus sorgt auch die direkte Bilanz, warten die Burgenländer gegen die Admira doch seit sieben Spielen auf einen Sieg. Dennoch gab sich Trainer Ivica Vastic zuversichtlich. Denn die Leistung seiner Mannschaft sei bisher besser gewesen, als es die Punkte aussagten.

