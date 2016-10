250.000 Rentieren droht Abschuss

Im Nordwesten Sibiriens droht einer Viertelmillion Rentieren der Abschuss. Grund ist die Angst vor einer Milzbrandepidemie. Im August waren Hunderte Tiere an der Krankheit verendet, ein zwölfjähriger Bub infizierte sich und starb. In der Region leben die weltweit größten Rentierherden, Nomaden ziehen mit ihnen umher, was die Angst vor dem Ausbreitungsrisiko noch verstärkt. Fast wie aus einem Katastrophenfilm klingt die vermutete Ursache für die „Zombie“-Krankheit: Quelle könnte ein jahrtausendealter Kadaver oder ein Friedhof sein.

Mehr dazu in Bakterium kann Jahrhunderte überleben