Erstmals deutsches Kohlekraftwerk im Reservemodus

Zum ersten Mal ist heute ein deutsches Braunkohlekraftwerk stillgelegt und in die Sicherheitsreserve überführt worden. Die Anlage Buschhaus in Niedersachsen kann damit in den nächsten vier Jahren wieder hochgefahren werden, wenn das für die Sicherheit der Stromversorgung nötig werden sollte. Danach wird das Kraftwerk endgültig stillgelegt, wie das deutsche Wirtschaftsministerium mitteilte.

Wirtschaftsstaatssekretär Rainer Baake erklärte, mit der vorläufigen Stilllegung des Kraftwerks Buschhaus werde „eine zentrale Maßnahme zur Erreichung unserer Klimaziele bis 2020 umgesetzt“. Die Anlage stoße jetzt kein Kohlendioxid mehr aus - deutlich früher als ursprünglich geplant. Die Betreiber wollten Buschhaus bis mindestens 2030 laufen lassen.