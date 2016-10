Wirtschaftsnobelpreis: Steigbügelhalter für Neoliberalismus

Wenn in den nächsten Tagen wieder die Nobelpreise verliehen werden, sticht einer heraus: jener für Ökonomie. Seit seiner Einführung 1969 ist er umstritten, die Folgen für die Disziplin und Wirtschaft sind „desaströs“ – so die These eines neuen Buchs.

