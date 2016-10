EU-Kommissarin Georgiewa sieht Chancen für Ban-Nachfolge

Die Bulgarin Kristalina Georgiewa rechnet sich trotz ihrer späten Kandidatur Chancen auf die Nachfolge von UNO-Generalsekretär Ban Ki Moon aus. „Ich hoffe, dass ich nach meiner Leistung und nicht nach der Dauer meiner Kampagne beurteilt werde“, sagte die Vizepräsidentin der EU-Kommission.

Die 63-jährige Ökonomin war unter anderem als Vizepräsidentin der Weltbank und als EU-Kommissarin für humanitäre Hilfe tätig. 2014 übernahm sie den Posten der EU-Haushaltskommissarin. Am Montag stellt sich Georgiewa der UNO-Vollversammlung zu einer zweistündigen Fragerunde.

Sie verfüge über eine „breite Erfahrung in den Bereichen internationale Entwicklung und humanitäre Hilfe“, sagte Georgiewa der AFP. Die international erfahrene Kandidatin veröffentlichte ein kurzes Konzept für die Neuorientierung der Weltorganisation. Darin ruft sie zur Suche nach neuen Quellen zur Finanzierung von Friedenseinsätzen und Flüchtlingshilfe auf. Die Vermeidung von Konflikten und die Bekämpfung des Klimawandels sind weitere Schwerpunkte Georgiewas.

Kandidatin kurzfristig ausgetauscht

Die bulgarische Regierung hatte in dieser Woche mitten im Verfahren ihre bisherige Kandidatin ausgetauscht und schickt anstelle der UNESCO-Generalsekretärin Irina Bokowa nun Georgiewa ins Rennen. Zur Begründung hieß es, die Erfolgsaussichten Georgiewas würden höher eingeschätzt. Bokowa hatte in der fünften Wahlrunde für die Nachfolge Bans am Montag lediglich Platz sechs belegt.

Angesichts der Forderungen, erstmals einer Frau den höchsten UNO-Posten zu übertragen, gilt Georgiewa als aussichtsreiche Bewerberin. Zudem stammt sie aus Osteuropa, der einzigen Region, die bisher keinen UNO-Generalsekretär stellte. Es sei an der Zeit, dass eine Frau den Job übernehme, sagte Georgiewa. Als Favorit gilt derzeit der frühere Chef des UNO-Flüchtlingshochkommissariats (UNHCR), Antonio Guterres. Der ehemalige portugiesische Regierungschef lag bisher in allen Runden vorn, allerdings wurde zuletzt über ein mögliches Veto Russlands gegen ihn spekuliert.