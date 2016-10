Flüchtlingspolitik: Gerüchte über Orbans Deal mit Merkel

Am Tag vor dem Referendum über EU-Flüchtlingsquoten streuen ungarische Medien Gerüchte über eine geheime Abmachung zwischen Regierungschef Viktor Orban und der deutschen Kanzlerin Angela Merkel. Offenbar soll Ungarns Regierung „Abstriche an ihrer flüchtlingsfeindlichen Rhetorik“ machen und in EU-Fragen konstruktiver sein. Im Gegenzug habe Berlin Budapest Unterstützung bei EU-Vertragsverletzungsverfahren gegen Ungarn zugesagt.

