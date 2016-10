Bericht: Deutsche-Bank-Spitze reist in die USA

Die Konzernspitze der Deutschen Bank wird einer Zeitung zufolge in den kommenden Tagen zu Verhandlungen über den Hypothekenstreit in die USA reisen. In Washington solle in Gesprächen mit den Behörden die geforderte Strafsumme von 14 Milliarden Dollar heruntergehandelt werden, berichtete die „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ (FAZ) heute online ohne Angaben von Quellen. Ein Sprecher des Geldhauses nahm zu den Reisenplänen von Konzernchef John Cryan zunächst nicht Stellung.

Die Nachrichtenagentur AFP hatte gestern berichtet, die Deutsche Bank stehe kurz davor, sich mit dem US-Justizministerium auf ein Bußgeld von 5,4 Milliarden Dollar zu verständigen. Ein entsprechender Vergleich könne in den kommenden Tagen verkündet werden, hieß es unter Berufung auf eine mit der Sache vertraute Person. Die Bank hat für den Hypothekenstreit einem Insider zufolge bis zu drei Milliarden Euro beiseitegelegt.