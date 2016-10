Bundesliga: Später Elfmeter lässt Altach jubeln

Altach hat in der zehnten Runde der tipico-Bundesliga einen Auswärtssieg beim WAC gefeiert und damit vorübergehend den Sprung auf den zweiten Tabellenplatz geschafft. Doch es war ein hartes Stück Arbeit für die Vorarlberger, die durch Nicolas Ngamaleu in Führung gingen und dank starker Defensivarbeit den WAC in der Folge in Schach hielten, aber dennoch den Ausgleich kassierten. Erst ein Elfmeter besiegelte letztlich in der Nachspielzeit die erste WAC-Heimniederlage in der laufenden Saison.

