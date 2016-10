Gasexplosion in Südspanien: Fast 80 Verletzte

Bei der Explosion einer Gasflasche sind in der südspanischen Stadt Velez-Malaga gestern fast 80 Personen verletzt worden, fünf davon schwer. Wie ein Sprecher der Regionalbehörden von Andalusien mitteilte, mussten 77 Personen werden. Die Detonation hatte sich bei einem Volksfest in dem Ort nahe der Provinzhauptstadt Malaga in einem Cafe ereignet.