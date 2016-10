Lange Nacht der Museen: Fast 357.000 Besucher

Zum 17. Mal fand am Abend die „ORF-Lange Nacht der Museen“ in ganz Österreich und in Teilen von Slowenien, Liechtenstein, der Schweiz und Deutschland (Lindau am Bodensee) statt. In der Zeit von 18.00 bis 1.00 Uhr Früh präsentierten mehr als 700 Museen, Galerien und Kulturinstitutionen ihre Sammlungen.

356.975 Besuche konnten heuer insgesamt verzeichnet werden. Die meisten Besuche gab es erwartungsgemäß in der Bundeshauptstadt (165.512 Besuche), gefolgt von Steiermark (34.662 Besuche) und Salzburg (34.595 Besuche). Das am meisten besuchte Haus war in diesem Jahr das Naturhistorisches Museum Wien (11.432 Besuche). Seit dem Jahr 2000 weist die „ORF-Lange Nacht der Museen“ somit insgesamt 5,8 Millionen Besuche auf.

ORF-Generaldirektor Wrabetz: „Es freut mich, dass auch in diesem Jahr so viele Menschen unserer Einladung nachgekommen sind und sich auf eine kulturelle Entdeckungsreise durch die österreichischen Museen gemacht haben.“