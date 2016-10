Bosnier wählen neue Gemeinderäte und Bürgermeister

Eine Woche nach dem umstrittenen Referendum der bosnischen Serben haben in Bosnien-Herzegowina heute landesweite Kommunalwahlen begonnen. Auch gute zwei Jahrzehnte nach dem Ende des Bürgerkriegs sind die Gräben zwischen den Volksgruppen tief, und in den vergangenen Monaten haben sich die Spannungen erneut verschärft.

3,2 Millionen Bürger der serbischen Teilrepublik Republika Srpska sowie der muslimisch-kroatischen Föderation sind aufgerufen, ihre Bürgermeister und Gemeinderäte zu bestimmen. Ausgenommen bleibt auch dieses Mal die herzegowinische Stadt Mostar, wo die Lokalwahlen seit 2008 nicht abgehalten wurden, weil sich die führenden Parteien nicht über die Umsetzung eines Urteils des Verfassungsgerichtes einigen konnten.

30.000 Kandidaten und 451 Parteien

Um Gemeinderatssitze in 79 Gemeinden in der Bosniakisch-Kroatischen Föderation, 64 in der Republika Srpska, in zehn Bezirken Sarajevos und im Distrikt Brcko ringen laut früheren Medienberichten gut 30.000 Kandidaten sowie 451 Parteien, Bündnisse und Einzelkandidaten. Zahlreiche Parteien nahmen im Wahlkampf Anleihen an internationalen Politikern. So finden sich auf den Wahlplakaten unter anderem der russische Staatschef Wladimir Putin, der serbische Ultranationalist Vojislav Seselj und auf dem Plakat einer kroatischen Partei sogar der nordkoreanische Staatschef Kim Jong-un.

Durch das Dayton-Friedensabkommen wurde Bosnien-Herzegowina Ende 1995 nach drei Jahren Krieg als komplexes Staatswesen auf die Beine gestellt. Es besteht aus zwei Landesteilen (Entitäten) - der Bosniakisch-Kroatischen Föderation und der Serbischen Republik - und hat drei Staatsvölker - Bosniaken, Serben und Kroaten. Eine weitere Verwaltungseinheit ist der nördliche Distrikt Brcko. An der Spitze steht ein ethnisch besetztes, dreiköpfiges Staatspräsidium.