Innsbrucker Uni-Rektor Märk für Studiengebühren

Der Rektor der Universität Innsbruck, Tilmann Märk, spricht sich für „sozial verträgliche“ Studiengebühren aus. Für ihn sei es jedenfalls nicht verständlich, warum Fachhochschulen Studiengebühren einheben können und Universitäten nicht, sagte Märk im APA-Interview. Jede zusätzliche Summe würde die Qualität des Studiums verbessern. „Klar ist, dass die Universitäten künftig mehr Geld brauchen als bisher, um im internationalen Wettbewerb die derzeitig gute Position zu halten oder gar zu verbessern“, so Märk.

Einführung eines „Zwischenjahres“

Märk spricht sich außerdem für die Einführung eines sogenannten „Zwischenjahres“ aus. Dabei würden angehende Studenten die Möglichkeit bekommen, sich schon im Voraus mit einem potenziellen Studium zu befassen, sagte Märk. Angehende Studenten wären dabei nach ihrem Schulabschluss sowohl Gast an der Uni, bekämen aber auch die Möglichkeit, in Unternehmen, die spätere Arbeitgeber sein könnten, hineinzuschnuppern. Der Vizerektor für Lehre habe sich das Modell in Deutschland, wo es in manchen Bundesländern schon eingeführt worden sei, bereits angesehen.

Geplante „Medical School“ sinnvoll

Für sinnvoll hält Märk die vom Land geplante „Medical School“ - eine Kooperation der Medizin-Uni Innsbruck und der Privaten Universität für Gesundheitswissenschaften, Medizinische Informatik und Technik (UMIT) in Hall. Er könne sich eine Zusammenarbeit durchaus vorstellen, zumal die Uni Innsbruck auch bereits in die Planungen miteingebunden sei, sagte der Rektor. „Ich finde es sinnvoll, dass man jungen Menschen in Österreich die Chance gibt, Medizin zu studieren - auch weil wir wissen, dass wir in Zukunft mit einem erhöhten Bedarf an Ärzten rechnen müssen“, so Märk.