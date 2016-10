Fußball: Gipfeltreffen in der Premier League

Mit der maximalen Ausbeute von 18 Punkten aus sechs Spielen thront Manchester City in der englischen Premier League einsam an der Tabellenspitze. Heute bekommt es die Truppe von Coach Josep Guardiola mit dem ersten Verfolger Tottenham zu tun. Die ebenfalls noch ungeschlagenen „Spurs“ werden alles daransetzen, den Sololauf der „Citizens“ zu stoppen. Marko Arnautovic will indes mit Stoke City den ersten Saisonsieg einfahren, muss mit „Potters“ dabei aber ausgerechnet bei Manchester United antreten.

