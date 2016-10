Hofburg-Wahl: Innenministerium will Risiken minimieren

Das Innenministerium will bei der Wiederholung der Bundespräsidentschaftswahl allfällige Risiken weitgehend vermeiden. Im Ressort von Minister Wolfgang Sobotka (ÖVP) wurde deshalb eine eigene Projektgruppe eingerichtet, die bereits am Mittwoch vergangener Woche erstmals zu einer „Kick Off-Veranstaltung“ im Innenressort zusammenkam. Offizieller Start war laut Sobotka in der abgelaufenen Woche.

„Ich habe ein gutes Gefühl, wir kommen in regelmäßigen Abständen zusammen, mehrmals die Woche“, sagte Sobotka gegenüber der APA. Die Gruppe wird vom Sektionschef der Rechtssektion im Innenministerium, Mathias Vogl, geleitet.

Etablierung eines „Risk Managements“

„Ganz wesentlich“ ist laut Sobotka die Etablierung eines „Risk Managements“. Man könne zwar nicht alle Eventualitäten zu 100 Prozent ausschließen, aber die Experten hätten „das Denkmögliche“ umfassend durchgedacht. Auf alles, was derzeit kalkulierbar sei, wolle man auch vorbereitet sein, so der Minister.

Die Projektgruppe umfasst mehrere „Arbeitspakete“, sagte der Minister. Vorrangig müsse der Wahlgang am 4. Dezember sichergestellt werden. Vor allem gilt es, die Wahlkarten rechtzeitig fertigzustellen. Darüber hinaus müssten u.a. die entsprechenden Leitfäden aktualisiert werden, die Call-Center „hochgefahren“, aber auch die IT-Infrastruktur sichergestellt werden.

Als ein weiteres Paket bezeichnete Sobotka die Ursachenforschung für die Probleme des ersten Wahlganges sowie die Beweissicherung, darüber hinaus wird die Frage des Schadenersatzes thematisiert.