Auto kracht in Wiener Trafik und fing Feuer

Ein Auto ist bei einem Verkehrsunfall in Wien-Döbling am Samstagnachmittag in eine Trafik gekracht. Der Wagen fing Feuer und brannte vollständig aus. Laut der Lenkerin war das Gaspedal defekt.

