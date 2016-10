Papst spricht Katholiken in Aserbaidschan Mut zu

Papst Franziskus hat den wenigen Katholiken im muslimisch geprägten Aserbaidschan Mut zugesprochen. Sie seien eine „kleine, in den Augen Gottes ganz kostbare Herde“, sagte er den Teilnehmern einer Messe heute in Baku. Zugleich ermahnte der Papst die Katholiken zu Verbundenheit untereinander. An der Messe im katholischen Seelsorgezentrum nahmen rund 300 Gläubige teil, hauptsächlich in Aserbaidschan berufstätige Ausländer und deren Familien.

