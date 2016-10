„NYT“: Trump könnte 18 Jahre Steuern vermieden haben

US-Präsidentschaftskandidat Donald Trump könnte einem Bericht der „New York Times“ zufolge 18 Jahre lang auf legalem Weg Steuerzahlungen vermieden haben. In seiner Steuererklärung für das Jahr 1995 habe Trump Verluste in Höhe von 916 Millionen Dollar (820,71 Mio. Euro) geltend gemacht.

Obwohl niemand wisse, wie viel Trump in den Jahren darauf verdiente, hätte diese Summe ausgereicht, um 18 Jahre lang jährlich 50 Millionen Dollar zu versteuerndes Einkommen abzuziehen. Die „New York Times“ war nach eigenen Angaben über eine anonyme Quelle an die Steuererklärung des Immobilienmilliardärs gekommen. Die Verluste von 1995 seien vor allem auf Trumps finanzielles Fiasko mit Casinos in der Ostküstenstadt Atlantic City und weiteren Debakeln im Hotel- und Fluggeschäft zurückzuführen.

Das Thema ist für den Republikaner besonders heikel, da er sich entgegen den jahrzehntelangen Gepflogenheiten für US-Präsidentschaftskandidaten bis heute weigert, seine Steuererklärungen zu veröffentlichen. Trumps Wahlkampfteam sagte, Trump sei ein „hochqualifizierter Geschäftsmann“, der „nicht mehr Steuern zahlt als gesetzlich vorgeschrieben“. Der „New York Times“ warf das Team in der Erklärung vor, der „verlängerte Arm der Clinton-Kampagne“ zu sein.

Clinton stellt bei Spendensammeln Rekord auf

Die demokratische Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton stellte unterdessen einen neuen persönlichen Monatsrekord beim Einsammeln von Wahlkampfspenden auf. Die Spenden summierten sich im September auf insgesamt 154 Millionen Dollar (über 137 Mio. Euro), wie Clinton bekanntgab. Davon seien 84 Millionen Dollar direkt an ihre Wahlkampforganisation gegangen. Der Rest wurde an die Demokratische Partei gezahlt.

Allein im September hätten mehr als 900.000 Menschen für ihren Wahlkampf gespendet, erklärte Clinton. Insgesamt seien es 2,6 Millionen Bürger. Damit hat sie genügend Geld zur Verfügung für den teuren Endspurt bei der Mobilisierung der Wähler bis zum 8. November.