Audi baut Q5 in Mexiko

Mexiko will in vier Jahren zum fünftgrößten Automobilstandort der Welt werden. Die Nähe zum US-Markt, viele Freihandelsabkommen und niedrige Kosten machen das Land als Standort attraktiv. Audi fertig nun das neue Modell des Geländewagens Q5 in Mexiko.

Damit hat Audi sein erstes Werk auf dem nordamerikanischen Kontinent eröffnet. „Heute ist die Geburtsstunde der Premium-Autoproduktion in Mexiko“, sagte Vorstandsvorsitzender Rupert Stadler in San Jose Chiapa.

150.000 Fahrzeuge pro Jahr

In der Fabrik im Bundesstaat Puebla sollen künftig pro Jahr 150.000 Fahrzeuge vom Modell Q5 vom Band laufen. Die Ingolstädter haben rund eine Milliarde Euro investiert und auf 460 Hektar Montagehallen, Lackierereien, ein Presswerk, ein Qualitätslabor, ein Ausbildungszentrum und einen Logistikpark errichtet. Rund 4.200 Arbeiter werden in der Fabrik beschäftigt sein.

Rund um das Werk in San Jose Chiapa haben sich bereits zahlreiche Zulieferbetriebe angesiedelt. Zunächst werden nach Angaben von Audi rund 65 Prozent der Teile an Ort und Stelle gefertigt, langfristig soll der Lokalisierungsgrad noch erhöht werden. Insgesamt sollen in der Region so 20.000 Arbeitsplätze entstehen.