Zehn Menschen bei Explosion in Cafe in Mailand verletzt

Zehn Menschen sind in der Nacht auf heute in Mailand durch eine Explosion in einem Lokal verletzt worden. Niemand befand sich danach in Lebensgefahr, berichteten italienische Medien.

Die Explosion ereignete sich gegen 1.30 Uhr in einem zum Unfallzeitpunkt geschlossenen Cafe. Sie verursachte einen Brand, der zu Schäden in über dem Lokal liegenden Wohnungen führte. Die Verletzten wurden ins Spital eingeliefert.

Die Feuerwehr vermutet, dass die Explosion von einem Gasleck verursacht wurde. Das Gebäude wurde vorübergehend für Kontrollen evakuiert.