Bundesliga: Ried hofft auf grün-weiße Müdigkeit

Die SV Ried empfängt in der zehnten Runde der Bundesliga Rapid und hofft dabei nach deren Europa-League-Ausflug nach Bilbao auf müde Hütteldorfer. Die Statistik spricht nicht für Rapid. Nach Gastspielen im Europacup gab es für die Wiener in der Meisterschaft heuer noch nichts zu holen. Auswärts läuft es heuer generell nicht so rosig. Ried ist hingegen seit vier Spielen unbesiegt.

