Vorstoß in Aleppo dauert an

Nach zahlreichen russischen Luftangriffen in der Nacht hat die syrische Armee ihren Vormarsch in der umkämpften Großstadt Aleppo fortgesetzt. Die russische Luftwaffe habe die Kampfgebiete in Aleppo bombardiert und den Regierungstruppen damit beim Vorstoß im Norden der Stadt geholfen, erklärte die oppositionsnahe Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte.

Ein AFP-Korrespondent an Ort und Stelle meldete ununterbrochene nächtliche Luftangriffe auf die Stadtteile Bustan al-Bascha, Sachur und Suleiman al-Halabi. In den drei Stadtteilen lieferten sich Armee und Rebellen nach Angaben der Beobachtungsstelle weiter heftige Kämpfe.

Angriff auf Spital

Tags zuvor waren in einem Krankenhaus im von Rebellen kontrollierten Ostteil Aleppos nach Angaben des Betreibers Fassbomben eingeschlagen. Derzeit gibt es nur noch sechs funktionstüchtige Kliniken für die rund 250.000 Einwohner im belagerten Ostteil Aleppos.

Die Luftangriffe auf Krankenhäuser bringen laut UNO die medizinische Versorgung der Bevölkerung an den Rand des totalen Zusammenbruchs. Die syrische Armee hatte am 22. September eine Offensive zur Rückeroberung Aleppos gestartet. Sie wird dabei von Russland mit Luftangriffen unterstützt. Diplomatische Bemühungen um ein Ende der Angriffe auf Wohngebiete blieben erfolglos.