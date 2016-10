Wien testet Ampel-Kamerasystem für Fußgänger

Die Stadt will die Wartezeit für Fußgänger an Ampeln verkürzen. Dazu testet sie ein Kamerasystem, das Fußgänger anhand ihrer Bewegungen analysiert und so die Gehrichtung erkennt. Bisher wurde nur im Labor geforscht.

Mehr dazu in oesterreich.ORF.at