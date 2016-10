Ostukraine: Truppenrückzug stockt gleich zu Beginn

In der Ostukraine ist der vereinbarte Rückzug ukrainischer und prorussischer Einheiten von der Front gleich zu Anfang ins Stocken geraten. Von drei Testabschnitten zogen beide Seiten nur bei der Kleinstadt Solote im Gebiet Luhansk ihre Kämpfer ein Stück zurück. Die Aktion wurde von Beobachtern der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) überwacht, wie die Agentur Interfax meldete.

Bei der Stadt Stanyzja Luhanska verzögere sich der für Anfang Oktober vereinbarte Rückzug mindestens bis morgen, wie ein Sprecher der selbst ernannten Volksrepublik Luhansk sagte. Zum dritten Abschnitt bei dem Dorf Petriwske sagte der Donezker Separatistenführer Alexander Sachartschenko, seine Truppen würden nicht abgezogen, solange die Ukraine auf der Gegenseite nicht dazu bereit sei.

OSZE-Vertreter beklagten, dass ihnen an mehreren Stellen der Zugang zur Front verweigert werde und die Beobachtung nicht möglich sei. Der Test für eine Entflechtung der Kampfeinheiten entlang der 500 Kilometer langen Frontlinie durch die Ostukraine war am 21. September in Minsk vereinbart worden. In dem seit 2014 dauernden Konflikt wurden nach UNO-Schätzungen etwa 10.000 Menschen getötet. An vielen Frontabschnitten wurden auch erneut Schusswechsel gemeldet.