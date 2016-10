Bruder von Fethullah Gülen in der Türkei festgenommen

Der Bruder des in den USA lebenden Predigers Fethullah Gülen ist in der westtürkischen Metropole Izmir festgenommen worden. Die Polizei habe Gülen im Haus eines Verwandten in Gewahrsam genommen, meldete heute die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu. Seinen Bruder macht die Türkei für den Putschversuch vom 15. Juli verantwortlich und fordert dessen Auslieferung von den USA. Dem nun festgenommenen Kutbettin Gülen wird nach Angaben von Anadolu Mitgliedschaft in einer Terrororganisation vorgeworfen.

Die Behörden gehen seit dem Putschversuch massiv gegen mutmaßliche Anhänger der Gülen-Bewegung vor. Mehr als 30.000 Verdächtige sitzen in Untersuchungshaft. Mehr als 50.000 Menschen wurden per Notstandsdekret aus dem öffentlichen Dienst entfernt.

Der Sicherheitsrat hat inzwischen eine Verlängerung des am 18. Oktober auslaufenden Ausnahmezustands beschlossen. Nach der Verfassung muss zunächst der Sicherheitsrat beraten, bevor formell das Kabinett - unter Vorsitz von Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan - die Verlängerung des Ausnahmezustands beschließt.