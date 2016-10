Einfamilienhäuser in Niederösterreich werden teurer

Die Preise für Einfamilienhäuser sind im Vergleich zum Vorjahr deutlich gestiegen. Trotzdem wechselten im ersten Halbjahr 2016 in Niederösterreich so viele Einfamilienhäuser den Besitzer wie in keinem anderen Bundesland.

