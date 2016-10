Tote bei Massenpanik bei Demonstration in Äthiopien

Ein Tränengaseinsatz gegen Demonstranten hat in Äthiopien eine Massenpanik mit mehreren Todesopfern ausgelöst. Wie ein AFP-Fotograf berichtete, hatten sich heute mehrere tausend Menschen zu einem religiösen Ritual zum Ende der Regenzeit in der Stadt Bishoftu versammelt. Als einige Teilnehmer in einem Symbol des regierungskritischen Protests ihre Handgelenke in Kopfhöhe überkreuzten und Steine und Flaschen in Richtung der Sicherheitskräfte warfen, setzte die Polizei Tränengas ein.

Die Tränengaswolke löste eine Massenpanik aus, mindestens 50 Menschen stürzten übereinander in einen Graben. Der AFP-Fotograf sah etwa 15 bis 20 Menschen bewegungslos auf dem Boden des Grabens liegen, darunter offensichtlich mehrere Tote.

Vorwurf der Diskriminierung

Äthiopien erlebt seit Ende vergangenen Jahres die stärksten regierungskritischen Proteste seit zehn Jahren. Sie begannen im November in der Region Oromia und weiteten sich in den vergangenen Monaten auf die Region Amhara aus. Sicherheitskräfte schlagen die Proteste immer wieder nieder. Nach Schätzungen von Menschenrechtsaktivisten wurden bei den Protesten seit Ende 2015 Hunderte Menschen getötet.

Die Amharen und die Oromo bilden im Vielvölkerstaat Äthiopien die beiden größten Volksgruppen, sie machen gemeinsam etwa drei Fünftel der Bevölkerung aus. Die Protestierenden in den Regionen eint der Unmut über die Regierung, deren Mitglieder mehrheitlich der ethnischen Gruppe der Tigray entstammen. Die Demonstranten werfen der Regierung gezielte Diskriminierung vor.