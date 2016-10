Formel 1: Red Bull jubelt über Doppelsieg

Red Bull hat beim turbulenten Grand Prix von Malaysia in Sepang einen unerwarteten Triumph gefeiert. Daniel Ricciardo gewann heute vor Max Verstappen und fixierte damit den ersten Red-Bull-Doppelsieg seit Brasilien 2013. Die Red Bulls profitierten freilich auch vom Pech der Mercedes-Fahrer - Weltmeister Lewis Hamilton war in Führung liegend mit kapitalem Motorschaden ausgeschieden, WM-Leader Nico Rosberg, am Start weit zurückgefallen, durfte sich nach einer famosen Aufholjagd immerhin mit dem dritten Platz trösten.

Mehr dazu in sport.ORF.at