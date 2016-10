Kaschmir-Konflikt: Nepal sagt Südasien-Gipfel ab

Nach Absagen verschiedener Staaten hat Nepal als Koordinator den Gipfel der südasiatischen Länder (SAARC) komplett abgesagt. Eigentlich sollten die acht Länder am 9. und 10. November erstmals nach fast zwei Jahren in Pakistan zusammenkommen. Nachdem Spannungen im indisch-pakistanischen Kaschmir-Konflikt wieder aufgeflammt waren, hatten nach Indien auch Afghanistan, Bangladesch und Bhutan ihre Teilnahme abgesagt. Laut Nepals Außenministerium signalisierte zuletzt Pakistan, sich nicht imstande zu sehen, Gastgeber des Gipfels zu sein.

„Nepal bedauert, dass das regionale Umfeld nicht günstig ist, um dem 19. SAARC-Gipfel in Islamabad auszurichten“, hieß es in einer Mitteilung des Außenministeriums. Nepal rief zudem die Mitgliedsstaaten auf, den Frieden und die Stabilität in der Region aufrechtzuhalten. Der Himalaya-Staat werde sich darum bemühen, den Gipfel unter Teilnahme aller Mitglieder abzuhalten. Neben den genannten Staaten sind die Malediven und Sri Lanka Mitglieder der Südasiatischen Vereinigung für Regionale Zusammenarbeit.