Bosnien-Wahl: Urnengang in Stadt Stolac gestoppt

Bei den Lokalwahlen in Bosnien-Herzegowina sind heute Unregelmäßigkeiten gemeldet worden. In Stolac, einer Kleinstadt in dem größeren Landesteil, der Bosniakisch-Kroatischen Föderation, wurde am Nachmittag die Stimmabgabe vollkommen eingestellt, meldeten Medien in Sarajevo.

In der gesamtstaatlichen Wahlkommission wurde die Einstellung des Urnengangs in der Kleinstadt mit rund 18.000 Einwohnern bestätigt. Die Gründe schienen zuerst aber nicht gänzlich klar zu sein.

Symbolische Stimmabgabe

Bereits in den frühen Morgenstunden hatte es Probleme in der von Kroaten und Bosniaken (Muslime) bewohnten Kleinstadt gegeben. In einem Wahllokal konnte der Urnengang erst nach einer fünfstündigen Verspätung aufgenommen werden. Der unmittelbare Grund für die Einstellung des Urnenganges am Nachmittag schien allerdings der Austausch von mehreren bosniakischen Mitgliedern der Wahlkommissionen in einzelnen Wahllokalen gewesen zu sein.

In der herzegowinischen Stadt Mostar, wo die Wahlen erneut nicht stattfinden, wurde von einer nicht staatlichen Organisation eine symbolische Stimmabgabe organisiert.