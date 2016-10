Flüchtlingsreferendum in Ungarn mit geringer Beteiligung

Das umstrittene Referendum über die Umsetzung der EU-Flüchtlingsquoten ist heute in Ungarn mit schwacher Beteiligung gestartet. Bis 17.30 Uhr nahmen laut der Wahlbehörde nur 39,9 Prozent der rund acht Millionen Wahlbürger an dem Volksbegehren teil. Das Referendum gilt als gescheitert, wenn sich weniger als 50 Prozent der Stimmbürger beteiligen. Mit ersten inoffiziellen Ergebnissen wird am späten Abend gerechnet. Premier Victor Orban betonte bei der Stimmabgabe, das Referendum werde auch im Fall seiner Ungültigkeit „staatsrechtliche Folgen“ haben.

Orbans Pokerspiel gegen Europa

In der Frage um die Aufteilung von Flüchtlingen innerhalb der EU ist die Union immer noch so uneins wie vor einem Jahr. Orban wurde zu einer der Symbolfiguren für den Konflikt. Das Referendum ist - auch in seiner Wortwahl - eigentlich ein direkter Angriff auf die EU und ihre Politik. In Brüssel gibt man sich aber noch weitgehend unbeeindruckt. Und in Ungarn selbst vermutet die Opposition hinter der Abstimmung ohnehin rein innenpolitische Motive - und ein populistisches Pokerspiel Orbans.

