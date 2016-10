Papst bittet um Frieden im Kaukasus

Der Südkaukasus ist für den Papst ein schwieriges Pflaster. Im muslimischen Aserbaidschan mühte er sich um Frieden mit dem christlichen Armenien, in Georgien steht der orthodoxen Kirche nicht der Sinn nach Annäherung an Rom. Nun rief Papst Franziskus eindringlich zu einer friedlichen Lösung des Konfliktes in der Kaukasusregion auf.

Mehr dazu in religion.ORF.at