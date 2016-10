Kolumbianer stimmen über Vertrag mit FARC-Guerilla ab

Knapp eine Woche nach der Unterzeichnung des Friedensabkommens der Regierung mit der linken Guerillaorganisation FARC haben die Kolumbianer über den Vertrag abgestimmt. Präsident Juan Manuel Santos war unter den ersten Bürgern, die am Sonntag auf dem zentralen Bolivar-Platz in der Hauptstadt Bogota ihre Stimme abgaben.

„Das ist eine historische Wahl, die unser Land verändern kann“, sagte der Staatschef. „Ich hoffe, dass alle Kolumbianer wählen gehen, trotz des Regens.“ Die Ausläufer des Hurrikans „Matthew“ über der Karibik sorgten in Kolumbien für heftige Niederschläge. Aufgrund von Regen und Sturmböen öffneten einige Wahllokale in den Departments La Guajira und Magdalena an der Karibikküste später.

Befürworter des Vertrages vorn

Der frühere Staatschef Alvaro Uribe lehnt das Friedensabkommen mit der FARC ab. „Der Frieden weckt Hoffnungen, aber die Vertragstexte sind enttäuschend“, sagte er nach der Stimmabgabe in Bogota. Mit dem Abkommen und den Zugeständnissen an die Rebellen falle das Land in die Hände der FARC.

Die jüngsten Umfragen sehen die Befürworter des Vertrages vorn. Damit es gültig ist, müssen in dem Referendum mindestens 13 Prozent der Wahlberechtigten - rund 4,5 Millionen Menschen - für oder gegen das Abkommen stimmen. Die Volksabstimmung wird von 200 internationalen Wahlbeobachtern überwacht - darunter sind die Friedensnobelpreisträger Rigoberta Menchu und Adolfo Perez Esquivel.