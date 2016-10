Indischer Grenzschützer in Kaschmir-Region getötet

Im Kaschmir-Konflikt zwischen Indien und Pakistan ist die Lage weiter angespannt. Ein indischer Grenzschützer wurde gestern beim Beschuss eines Stützpunkts durch mutmaßliche Rebellen getötet, wie ein ranghoher Polizeivertreter sagte. Ein weiterer Soldat derselben paramilitärischen Grenzschutzeinheit sei verletzt worden.

Der Vorfall ereignete sich demnach in der Stadt Baramulla rund 50 Kilometer nordwestlich der Kaschmir-Hauptstadt Srinagar. Ein Armeesprecher berichtete von Gefechten zwischen den Soldaten und Angreifern.

Die Spannungen zwischen den beiden Erzfeinden waren nach einem tödlichen Rebellenangriff auf ein indisches Militärlager in Kaschmir Mitte September stark gestiegen. Indien hatte mit einer Kommandoaktion auf den Überfall mit 19 Toten reagiert. Auch am Samstag gab es an der Demarkationslinie in Kaschmir erneut einen Schusswechsel.