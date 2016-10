Medizin-Nobelpreisträger werden bekannt gegeben

Wer den diesjährigen Nobelpreis für Physiologie oder Medizin erhält, wird heute am späten Vormittag in Stockholm bekannt gegeben. Die Auszeichnung ist mit acht Millionen Schwedischen Kronen (831.000 Euro) dotiert. Am Dienstag erfolgt die Bekanntgabe des bzw. der Preisträger des Physik- und am Mittwoch des Chemienobelpreises.

Der Medizin-Nobelpreis 2015 - zur Hälfte an William C. Campbell (USA) und Satoshi Omura (Japan) sowie an Youyou Tu (China) - belohnte wissenschaftliche Arbeiten, die mit der Entwicklung neuer Medikamente ganz wesentlich zur wirksamen Therapie gefährlicher Tropenerkrankungen geführt hatten: Parasitenerkrankungen wie die „Flussblindheit“ und Malaria.