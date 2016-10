Fußball: Atletico nützt Patzer von Real und Barcelona

Real Madrid hat am Sonntag die Tabellenführung in der spanischen Meisterschaft eingebüßt. Die „Königlichen“ kamen im Heimspiel gegen Eibar nicht über ein 1:1 hinaus und wurden nach dem dritten Remis in Serie an der Spitze abgelöst. Allerdings nicht vom Erzrivalen FC Barcelona, denn der Titelverteidiger kassierte bei Celta de Vigo eine kuriose 3:4-Niederlage. Profiteur der Patzer von Real und Barca war vielmehr Atletico Madrid.

