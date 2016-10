Taliban greifen Kunduz an

Die radikalislamischen Taliban haben nach afghanischen Medienberichten in der Nacht auf heute einen schweren Angriff auf die Hauptstadt der nordafghanischen Provinz Kunduz begonnen. Sie sollen in die Stadt vorgedrungen sein, berichtet der Sender Tolo TV. Der gut vernetzte Journalist Bilal Sarwary sagte per Kurznachrichtendienst Twitter, ein Kampfhubschrauber greife die Taliban an.

Bereits im letzten September kurz erobert

Am Boden gebe es schwere Kämpfe, zum Beispiel nahe der Universität. Vor einem Jahr, Ende September 2015, hatten die Islamisten die Stadt bereits einmal erobert. Sie war damals für fast zwei Wochen in ihrer Gewalt - ein Schock für afghanische Regierung und internationale Gemeinschaft.

Die Taliban hatten Kunduz vor einem Jahr in einer Blitzoffensive erobert. Die afghanischen Sicherheitskräfte konnten die Stadt erst nach mehreren Tagen mit internationaler Unterstützung zurückerobern. Kundus lag während des ISAF-Kampfeinsatzes jahrelang im Zuständigkeitsbereich der Bundeswehr.