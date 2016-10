London will Milliarden in Wohnungsbau investieren

Die britische Regierung will mit umgerechnet 5,75 Milliarden Pfund die Bauwirtschaft in Schwung bringen. Mit dem Geld solle gegen die Wohnungsknappheit vorgegangen werden, teilte die Regierung in London am Montag mit. So soll zusätzliches Bauland ausgewiesen werden, zudem sollen vergünstigte Kredite vergeben werden.

„Wir werden alle Instrumente nutzen, die uns zur Verfügung stehen, um den Wohnungsbau zu fördern und sicherzustellen, dass bezahlbare Wohnungen geschaffen werden“, sagte Finanzminister Philip Hammond.

Wohnen für viele nicht leistbar

Die Lage am Immobilienmarkt hat sich zwar nach dem „Brexit“-Votum etwas entspannt, dennoch sind die Preise gerade in den großen Städten aber immer noch so hoch, dass sich viele junge Briten oder Geringverdiener keine Wohnung leisten können.

Hammond will im kommenden Monat einen Plan vorlegen, wie die Wirtschaft des Landes angesichts des Ausscheidens aus der Europäischen Union in Schwung gebracht werden soll. Premierminister Theresa May kündigte zuletzt an, spätestens Ende März den Brexit-Antrag zu stellen.