Unklar, wie es nun weitergeht

Rückschlag für den Friedensprozess in Kolumbien: Die Bevölkerung hat sich am Sonntag überraschend gegen den Friedensvertrag mit den FARC-Rebellen ausgesprochen. Das Ergebnis fiel denkbar knapp aus. Das Abkommen war in den letzten Wochen als „historisch“ gefeiert worden. Wie es nun weitergeht, ist vorerst völlig unklar.

