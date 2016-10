DiCaprio trifft Obama zu Gespräch über Klimawandel

US-Hollywood-Star Leonardo DiCaprio ist heute Gast im Weißen Haus. Der Oscar-Preisträger und engagierte Umweltschützer wird zunächst mit Präsident Barack Obama und der Wissenschaftlerin Katharine Hayhoe über den Klimawandel sprechen, später wird sein neuester Dokumentarfilm „Before the Flood“ über die Auswirkungen der Erderwärmung gezeigt.

Neues Festival vor Weißem Haus

In dem Film haben auch Papst Franziskus und Obama kurze Auftritte. DiCaprio folgt einer Einladung zu einem neuen Festival auf dem Rasen des Weißen Hauses. Dieses vereint nach dem Vorbild der jährlichen Veranstaltung South by Southwest im texanischen Austin Musik, Kino, Technologien und Konferenzen.

Obama hatte im März als erster US-Präsident die Avantgarde-Veranstaltung für Webdesigner, Blogger, Unternehmer und Künstler in Austin besucht. Bei dieser Gelegenheit kündigte er ein ähnliches Festival im Weißen Haus mit dem Titel „South by South Lawn“ an.