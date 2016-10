May will bei „Brexit“ ab März Erfolg liefern

Die britische Premierministerin Theresa May hat nun erstmals Details für den geplanten „Brexit“ bekanntgegeben. London will das EU-Austrittsverfahren bis Ende März kommenden Jahres einleiten. In ihrer Auftaktrede am Parteitag der Konservativen kündigte May gleichzeitig eine Gesetzesinitiative an, um die Geltung von EU-Recht im Königreich aufzuheben.

Großbritannien wolle weiter Partner und Freund der EU bleiben, doch werde man die Kontrolle über die Einwanderung übernehmen, so May. Aus dem EU-Ausstieg will sie „einen Erfolg machen“.

Mehr dazu in Premierministerin schwört Torys ein