100 Raumfahrer in Wien

Vor 25 Jahren ist Franz Viehböck als erster Österreicher ins All geflogen. Zum Jubiläum kommen 100 Astronauten ab heute nach Wien. Am Mittwoch haben Interessierte dann in fünf Bundesländern die Chance, die Raumfahrer zu treffen.

Mehr dazu in oesterreich.ORF.at