D: Männer beim Sprayen von Graffiti von S-Bahn getötet

Zwei mutmaßliche Graffiti-Sprayer im Alter von 18 und 19 Jahren sind in Berlin in der Nacht auf heute von einer S-Bahn erfasst und getötet worden. Der Zug mit 50 Insassen legte eine Notbremsung ein und konnte erst rund zwei Stunden nach dem Unfall weiterfahren.

Immer wieder tödliche Unfälle

Wie der Sprecher der Berliner Bundespolizei sagte, wollten die jungen Männer augenscheinlich ein Graffito auf ein Brückengebäude nahe dem S-Bahnhof Wilhelmsruh sprühen, als der Zug der Linie S1 sie gegen 0.05 Uhr erfasste. Zuerst hatte die „B.Z.“ (Onlineausgabe) berichtet.

Immer wieder kommt es in Deutschland zu tödlichen Unfällen in Zusammenhang mit S- oder U-Bahnen oder auf Bahnanlagen. Erst am vorvergangenen Wochenende war auf dem Dach einer Berliner U-Bahn die Leiche eines 22-Jährigen gefunden worden. Ein wartender Fahrgast sah den leblosen Körper, als der Zug in den Bahnhof Möckernbrücke in Berlin-Kreuzberg einfuhr. Der mutmaßliche U-Bahn-Surfer starb vermutlich, als er mit dem Kopf gegen einen Stahlträger einer Brücke prallte.

Auch Unfälle von Sprayern sind nicht selten. Im Mai kam in Mönchengladbach im deutschen Bundesland Nordrhein-Westfalen ein 29 Jahre alter Mann durch den Sog eines vorbeifahrenden Güterzugs ums Leben.