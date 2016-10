Finanzkonzern ING streicht 7.000 Stellen

Der größte niederländische Finanzdienstleister ING streicht 7.000 Stellen, die meisten davon in den Niederlanden und Belgien, wie der Konzern heute vor seinem jährlichen Investorentag mitteilte.

Bis 2021 sollten so 900 Millionen Euro jährlich eingespart werden. Hintergrund seien die niedrigen Zinsen und hohe regulatorische Hürden. Wegen des Arbeitsplatzabbaus fiel im nächsten Quartal eine Sonderlast von einer Milliarde Euro an.

Zugleich kündigte ING an, in den nächsten fünf Jahren 800 Millionen Euro in das Onlinebanking investieren zu wollen. Zu ING gehört auch die in Österreich tätige größte deutsche Direktbank ING-DiBa.