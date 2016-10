Clinton prangert in Charlotte Rassismus an

Die demokratische US-Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton hat bei einem Besuch in der Unruhestadt Charlotte den Rassismus in den Vereinigten Staaten angeprangert. Bei einer Versammlung in der Stadt im Bundesstaat North Carolina sagte Clinton gestern, als zweifache Großmutter sorge sie sich angesichts der grassierenden Gewalt unter Einsatz von Schusswaffen um die Sicherheit der Kinder.

Clinton fügte aber hinzu, „meine Sorgen sind nicht dieselben wie die von schwarzen Großmüttern: weil meine Enkel weiß sind, weil sie die Enkel eines früheren Präsidenten und einer früheren Außenministerin sind, seien wir ehrlich.“

Clinton nahm dabei Bezug auf die neunjährige Zianna Oliphant, die in der vergangenen Woche vor dem Stadtrat gesagt hatte, dass sie sich aufgrund ihrer dunklen Hautfarbe anders behandelt fühle.

Clinton sprach auch Todesfall an

Die Politikerin sprach auch den Tod des 43-jährigen Schwarzen Keith Lamont Scott an, der am 20. September unter nach wie vor ungeklärten Umständen von der Polizei erschossen worden war. Der Familienvater war in einen Polizeieinsatz gegen einen anderen Verdächtigen geraten. Die Polizei gibt an, Scott habe eine Handfeuerwaffe bei sich gehabt. Seine Familie und seine Nachbarn bestreiten das.

Der Vorfall führte in der Stadt zu teils heftigen gewaltsamen Protesten gegen Polizeigewalt. Die Sicherheitsbehörden verhängten daraufhin eine Ausgangssperre, die inzwischen wieder aufgehoben wurde.

„NYT“: Trump bezahlte 18 Jahre keine Steuern

Entgegen den Gepflogenheiten für US-Präsidentschaftskandidaten weigert sich der Republikaner Donald Trump indes vehement, seine Steuererklärungen zu veröffentlichen. Die „New York Times“ („NYT“) will nun an brisante Dokumente gelangt sein. Diese sollen enthüllen, dass der Milliardär möglicherweise 18 Jahre lang keine Steuern zahlte. „Mr. Trump ist ein sehr erfahrener Geschäftsmann“, kommentierte sein Wahlkampfteam den Zeitungsbericht lakonisch.

